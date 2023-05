Paura in viale Vittoria, pedone travolto da un'auto: è grave

Un pedone è stato investito nella mattinata di oggi, martedì 2 maggio, mentre stava attraversando viale Vittoria in Oltretorrente a Parma. Per cause in corso di accertamento una persona è stata travolta da un'auto, che stava percorrendo il viale proprio in quel momento. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito, trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma, sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO