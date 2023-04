Pauroso scontro tra auto e camion a Viarolo: 72enne gravissimo al Maggiore

Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 aprile, a Viarolo. Per cause in corso di accertamento un'auto e un camion si sono scontrati. In conseguenza del pesante impatto tra i due mezzi il conducente dell'auto, un 72enne, è rimasto ferito gravemente. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale di Parma che hanno effettuato i rilievi previsti per legge e gestito il traffico in zona. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito, che è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Maggiore, sarebbero molto gravi. E' stato infatti subito trasferito nel reparto di Rianimazione.

IN AGGIORNAMENTO