Vicofertile, scontro tra bici e auto: un ferito gravissimo

In tarda serata, lunedì 22 maggio a Vicofertile, si è verificato un incidente: la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma lo scontro tra auto e bici in via Martiri della Liberazione poco dopo le 22:00 ha avuto conseguenze pesanti. L'uomo in sella alla sua bici è stato sbalzato sull'asfalto e le sue condizioni sono critiche. Dopo lo scontro, un'ambulanza partita dal Pronto Soccorso di Parma ha trasportato d'urgenza il ciclista nell'area codici rossi del Maggiore, dove si trova attualmente ricoverato con diversi traumi riportati in seguito all'incidente.



In aggiornamento