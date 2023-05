Ciclista investito a Vicofertile: 36enne ancora gravissimo in Rianimazione

E' ancora ricoverato in gravissime condizioni di salute nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista 36enne investito da un'auto in via Martiri della Liberazione a Vicofertile dopo le ore 22 di lunedì 22 maggio. La prognosi dell'uomo, di origine straniera, è riservata. La dinamica dello scontro non è chiara ed è al vaglio degli inquirenti.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono arrivati anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge. Il 36enne, che è caduto rovinosamente sull'asfalto, è stato medicato sul posto e poi trasportato a sirene spiegate in ospedale. E' stato subito trasferito nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni di salute, nel pomeriggio del 23 maggio, sono giudicate ancora molto gravi.