Cade in bicicletta a Vigatto: ricoverato in ospedale

Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì 18 agosto a Vigatto, frazione del comune di Parma. Secondo le prime informazioni verso le ore 9.30 un ciclista, che stava percorrendo strada Pecchia, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. In seguito alla caduta l'uomo avrebbe riportato alcune ferite in varie parti del corpo. L'incidente non avrebbe coinvolto altri mezzi.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, per poi trasportarlo al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero di media gravità e non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.