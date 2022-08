Tragedia in vacanza, finisce con lo scooter contro il guardrail: muore 61enne parmigiana

Tragedia in vacanza, a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Una donna parmigiana di 61 anni, Daniela Bosoni, è morta all'ospedale San Camillo di Roma in seguito alle gravissime ferite riportate nel corso di un incidente stradale lungo l'Aurelia bis, tra Tarquinia e Monte Romano. La donna, che si trovava a bordo di uno scooter insieme al marito, era stata soccorsa dal personale del 118 nella giornata del 31 luglio.

Secondo le prime informazioni lo scooter a bordo del quale viaggiava insieme al marito è finito contro il guardrail, per cause in corso di accertamento. L'impatto è stato terribile e la donna è stata sbalzata a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: soccorsa dai sanitari era stata trasportata all'Ospedale San Camillo di Roma con l'elisoccorso Pegaso 33 proveniente da Viterbo. Daniela Bosoni aveva subito, nei minuti immediatamente dopo l'incidente, l'amputazione del braccio. Il marito, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma è sotto stretta osservazione medica.