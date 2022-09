Due incidenti in A1, traffico nel caos: 5 chilometri di coda tra Parma e Reggio Emilia

Nella mattinata di oggi, martedì 6 settembre, si sono verificati due incidenti lungo l'autostrada A1 tra le uscite di Parma e di Terre di Canossa/Campegine in direzione Bologna. In conseguenza degli scontri, che hanno provocato fortunatamente solo feriti lievi, si sono verificati diversi chilometri di coda nel tratto compreso tra Parma e Reggio Emilia. In particolare alle ore 11 erano ancora cinque i chilometri di coda nel tratto interessato all'incidente, in direzione Bolgona. L'entrata consigliata da Autostrade verso Bologna è Reggio Emilia mentre l'uscita consigliata provenendo da Milano è Parma. Gli incidenti si sono verificati dopo le ore 10 all'altezza del chilometro 122 e del chilometro 127 in direzione Sud.

