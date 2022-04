Due caprioli investiti ed uccisi da due auto a San Prospero e Panocchia

Due incidenti stradali, in via Emilio Lepido in località San Prospero e in strada Val Parma, a pochi chilometri da Panocchia, hanno provocato la morte di due caprioli. I sinistri si sono verificati nei giorni scorsi: gli animali sono stati investiti da due auto che stavano percorrendo i due tratti stradali in orario serale. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno preso atto del decesso dei due aninali ed effettuato i rilievi previsti per legge.