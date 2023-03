Due ciclisti e un pedone investiti in un'ora tra Parma e Fidenza: feriti in ospedale 

Due ciclisti e un pedone sono stati investiti nel corso di un'ora nella mattinata di mercoledì 8 marzo tra Parma e Fidenza. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso ma non hanno riportato traumi gravi. Il primo incidente alle ore 7.30 in via Reggio a Parma: un'auto e una bicicletta sono venute a contatto. In conseguenza dello scontro il ciclista ha avuto la peggio. L'ambulanza del 118 lo ha trasportato al Maggiore con ferite di media gravità. In via Spezia a Parma un pedone è stato investito da un'auto verso le ore 8: ha riportato ferite ma fortunatamente non gravi. A Fidenza, poco dopo le 8.30, un ciclista è stato investito da un'auto nella zona del quartiere artigianale La Bionda. Sul posto i soccorritori del 118: il ferito, con traumi lievi, è stato trasportato all'Ospedale di Vaio di Fidenza per accertamenti. A Fraore un'auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente al pronto soccorso con ferite di media gravità.