Incidenti mortali a Parma, dati choc: 5 morti in 30 giorni

In agosto c'è stata una vera e propria escalation di incidenti gravissimi nella nostra provincia: oltre ai tre 20enni di Fidenza morti anche due motociclisti

E' stata una vera e propria escalation quella degli incidenti stradali mortali, che si sono verificati a Parma e provincia tra i mesi di luglio ed agosto del 2021. Con il ritorno ad una situazione standard per quanto riguarda il traffico veicolare - nelle città, lungo le tangenziali, in autostrada e in provincia, il sangue è putroppo tornato a scorrere sulle nostre strade. Nel mese di agosto ci sono stati ben cinque morti: oltre ai tre ragazzi di 20 anni - morti nello schianto a Parola - anche due motociclisti, un 36enne e un 34enne.

Se l'episodio più eclatante - che ha scosso i cittadini di Fidenza - è stato quello all'alba del 16 agosto, uno scontro violentissimo contro il pilastro di un cancello - costato la vita a tre ragazzi di 20 anni (due morti sul colpo ed il terzo in ospedale) - sempre nel mese di agosto - nella mattina del 20 - si è verificato l'incidente stradale a San Gemignano che ha portato alla morte di Luca Morabito, il motociclista 36enne che si sarebbe dovuto sposare dopo una settimana. Il 7 agosto un motociclista di 34 anni è morto in seguito ad un incidente stradale lungo la statale della Cisa tra Berceto e Terenzo. Nel mese di giugno c'era stato l'incidente mortale in A15, costato la vita ad un 56enne che si trovava alla guida di un furgone.