Inferno in autostrada, 8 tamponamenti per la nebbia: oltre 100 veicoli coinvolti e 25 feriti. Chiuso e riaperto l'allacciamento con l'A1

Un maxi tamponamento a catena, che si è verificato nella mattinata del 5 febbraio lungo l'autostrada A22, sta provocando disagi per gli automobilisti che si mettono in marcia da Parma lungo l'autostrada A1 in direzione Reggio Emilia e Modena. A causa della nebbia si sono verificati diversi tamponamenti tra Reggiolo e Carpi: una scia lunghissima di veicoli coinvolti, circa un centinaio, e decine di feriti. Tra i soccorritori arrivati sul posto anche l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Per diverse ore è rimasto chiuso un tratto autostradale di 70 chilometri lungo l'A22 e l'allacciamento con l'A1, riaperto verso le ore 14.