Investe 75enne sulle strisce a Monticelli e fugge: pirata della strada rintracciato e denunciato in poche ore

E' durata poco la fuga dell'auto pirata che ieri a Monticelli Terme, in via Verdi, avrebbe investito un anziano di 75 anni sulle strisce pedonali. Gli agenti della polizia locale dell'Unione Pedemontana Parmense, in collaborazione con i carabinieri della stazione di San Polo d'Enza, sono riusciti a rintracciare e denunciare un 50enne di San Polo, ritenuto responsabile dell'investimento nel quale è rimasto ferito il 75enne, trovato da alcuni passanti intorno all'ora di pranzo di ieri, lunedi 2 maggio, riverso sulle strisce pedonali, ferito. L'uomo, di Montechiarugolo, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore a Parma, con ferite di media gravità. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava attraversando la strada quando sarebbe stato centrato dall'auto. La dinamica è ancora al vaglio ma le indagini hanno portato a rintracciare il conducente della presunta auto pirata che ha investito il 75enne per poi dileguarsi. Gli agenti hanno ritrovato uno specchietto retrovisore nel luogo dell'incidente, cosa che ha fatto pensare al fatto che l'anziano fosse stato investito. Ma è stato il sistema di telecamere di videosorveglianza dell'Unione Pedemontana Parmense a permettere di risalire all'auto ritenuta responsabile dell'investimento, individuandola a San Polo d'Enza. A quel punto è stato rintracciato il presunto conducente: un 50enne residente a San Polo, che verrà denunciato per omissione di soccorso e lesioni.