Incidente stamattina alle 7.40 a Colorno in via San Rocco. Per cause in corso di accertamento un pedone è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto. Le sue condizioni sono state giudicate di media gravità. Intervento del 118 che ha trasportato con un'ambulanza il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Parma.