La sbandata, l'impatto con l'altra auto, il rogo mortale: così è morto tra le fiamme il 67enne di Trecasali

Aveva 67 anni e abitava a Trecasali. Lui, Francesco Tiseno, pensionato, all'appuntamento con la morte si è presentato alle 15 in un pomeriggio caldo di luglio. Sull'Autocisa, al chilometro 31 in direzione Nord, tra Borgotaro e Fornovo. Lì il destino non gli ha lasciato scampo: la sua Mazda che sbanda, prende la cuspide della segnaletica, torna in mezzo alla carreggiata e viene centrata da un'altra auto che sopraggiungeva. Impatto devastante, l'auto del 67enne che prende fuoco e diventa un rogo mortale. La sua tomba. Il fuoco non gli ha lasciato scampo ed è morto carbonizzato. Attimi di una tragedia che si è consumata in una manciata di secondi. L'altro conducente è riuscito a salvarsi uscendo miracolosamente in tempo dall'altra vettura prima che prendesse fuoco.

Oggi, quasi 24 ore dopo, restano gli accertamenti e le indagini per capire la dinamica di quello che è successo. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, le due auto si sarebbero scontrate all'uscita di un curvone. La Mazda del 67enne avrebbe sbandato andando a sbattere per poi tornare in mezzo alla carreggiata. Proprio in quel momento sopraggiungeva la Mercedes di un cremonese di 48 anni, che avrebbe centrato la Mazda. L'impatto è stato terribile ed entrambe le auto sono finite contro il muretto che costeggia l'A15. Ipotesi. Davanti a un fatto certo: l'auto del pensionato ha preso fuoco e il 67enne è morto carbonizzato. L'altro conducente, invece, nonostante l'auto abbia preso fuoco, è riuscito a uscire miracolosamente dall'abitacolo e a salvarsi la vita prima di essere avvolto dalle fiamme. Per lui solo qualche graffio e uno stato di choc che ha reso necessario il trasporto all'ospedale di Vaio. Per il 67enne invece non c'è stato nulla da fare.

L'A15 è rimasta bloccata per ore, con code superiori ai 10 chilometri. E' poi rimasta chiusa fino a sera per permettere i rilievi e prima ancora le operazioni di soccorso. Ma resta la tragedia, l'ennesima, in un'autostrada da sempre interessata da code e incidenti.