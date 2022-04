Langhirano, auto si ribalta alla rotonda: due feriti

Ha perso il controllo del veicolo mentre si stava immettendo all'interno della rotonda e il mezzo si è ribaltato. Il conducente di un'auto è rimasto ferito, insieme al passeggero che viaggiava con lui nella mattinata di oggi, martedì 19 aprile, a Langhirano. L'incidente è avvenuto in corrispondenza della rotonda di strada Corniglio verso le ore 9.30. Le cause sono in corso di accertamento. In conseguenza dell'impatto le due persone a bordo dell'auto sono rimaste ferite.

Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso che hanno effettuato le prime cure per poi trasportare i feriti al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le loro condizioni di salute sarebbero gravi ma non si troverebbero in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico e i rilievi di legge.