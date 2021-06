Langhirano, cade in moto in via Togliatti: grave al Maggiore

Si è schiantato con la sua moto in via Togliatti a Langhirano, è caduto sull'asfalto e si è procurato numerose ferite. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri: erano da poco passate le 22.30 quando il motociclista è caduto mentre stava percorrendo via Togliatti: l'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto la Croce Verde di Langhirano: l'uomo è stato ricoverato nell'area rossi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Un'auto è uscita di strada nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 giugno a Medesano, lungo la strada alla Cornaccina. Le due persone che si trovavano all'interno del veicolo hanno riportato ferite di media gravità.