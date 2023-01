Lavoratore investito e ucciso in via Traversetolo, il sindaco Guerra: "Mi stringo intorno ai famigliari"

Cordoglio del sindaco di Parma Michele Guerra per il tragico incidente della mattinata del 7 gennaio a Botteghino, costato la vita ad una lavoratore 59enne della cooperativa Cigno Verde, investito e ucciso da un'auto lungo via Traversetolo. “Mi stringo intorno ai famigliari del lavoratore del Cigno Verde e a colleghi ed amici della cooperativa che lavora nel nostro Comune. La sicurezza sul lavoro e l'impegno costante e coordinato per la sicurezza stradale sono priorità assolute, di cui occorre continuare ad occuparsi ogni giorno con politiche mirate e campagne di educazione a comportamenti attenti e consapevoli.