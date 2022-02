Lesignano, il giallo del ciclista ferito: trovato nella notte e portato in ospedale

Un ciclista è stato trovato a terra, ferito e sotto choc, in via della Parma nel comune di Lesignano dè Bagni, nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 febbraio. Erano da poco passate le 3.30 quando, dopo una segnalazione, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118: dopo aver prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La dinamica dell'incidente deve essere ancora ricostruita nel dettaglio: non è chiaro se il ciclista sia stato investito da un'auto pirata o se sia caduto dal solo sull'aslfato. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato ferite di media gravità e non sarebbe in pericolo di vita.