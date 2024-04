Lorenzo, morto a 25 anni in un incidente: "Ciao Lollo, sarai per sempre nei nostri cuori"

Tutta la comunità di Felino è in lutto e si è stretta intorno alla famiglia di Lorenzo Scaccaglia, il giovane operaio di 25 anni morto in seguito al gravissimo incidente stradale che lo ha coinvolto nella serata di domenica 21 aprile. Il giorno dopo il tragico incidente molte persone hanno fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia di Lorenzo, che vive a Felino. Lorenzo, per tutti 'Lollo', lascia il padre, la madre e il fratello.

Lavorava insieme al padre e allo zio come operaio per l'azienda Ites di Felino, che si occupa di scavi, demolizioni, movimento terra e di opere pubbliche, fondata dal nonno di Lorenzo, Pierino Scaccaglia. Lorenzo era un giovane pieno di vita, appassionato di escavatori e di motociclette, di auto e di fuoristrada. I suoi amici lo ricordano come una persona allegra e sempre sorridente, gentile con tutti e amante della vita. "Ciao Lollo ti voglio bene mi mancherai tantissimo, condoglianze alla tua famiglia e sono vicina alla tua mamma e al tuo papà".

Il giovane si trovava alla guida della sua auto lungo la strada Pedemontana, all'altezza dell'abitato di Mamiano quando ha perso il controllo del veicolo ed è finito fuori strada. L'impatto è stato molto violento e per il giovane non c'è stato niente da fare. I soccorritori del 118, arrivati sul posto da Langhirano l'ambulanza e l'automedica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.