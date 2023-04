Investito da un'auto: 77enne muore dopo tre giorni di agonia all'Ospedale Maggiore di Parma

Loris Catelli, 77enne investito da un'auto nel pomeriggio di martedì scorso, è deceduto nel pomeriggio di venerdì 14 aprile all'Ospedale Maggiore di Parma, dove si trovava ricoverato dopo il gravissimo incidente avvenuto in via Roma Nord a Vezzano, in provincia di Reggio Emilia, verso le 16.30. Le sue condizioni di salute erano apparse da subito particolarmente gravi: dopo il trasporto in ospedale era stato ricoverato in terapia intensiva. Purtroppo non ce l'ha fatta. Dopo tre giorni è deceduto. Loris lascia la moglie Simba Azzali, le figlie Cristina e Barbara, l'adorato nipotino, la cognata e tanti parenti.