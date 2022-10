Il ricordo di Loris, morto nell'incidente di Busseto: "Gentile ed educato, sarai per sempre nei nostri cuori"

Ha perso il controllo della sua moto in curva lungo la strada che da Roncole Verdi porta a Busseto. Loris Magro, 29enne di Busseto, è deceduto sul colpo in seguito alla ferite riportate nel corso dell'incidente di sabato mattina. Busseto è sotto choc per la morte del giovane, molto conosciuto in paese. Nelle ore successive alla tragedia sono stati tanti gli amici che hanno scritto un ricordo di Loris sul suo profilo Facebook e sugli altri social. Una vita spezzata mentre era a bordo della sua moto, una delle sue grandi passioni.

"Ancora non ci credo e non ci voglio credere - ha scritto un suo amico sulla sua pagina Facebook. Io voglio ricordarti li amico mio, dove tutti a Busseto siamo cresciuti, nel “parchetto” che accompagnava le nostre infinite giornate, il nostro punto di ritrovo. Loris sarai per sempre nel nostro cuore. Riposa in pace amico mio". "Una persona davvero d'oro gentile umile ed educato. Ciao Loris le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia" è un altro dei messaggi che sono arrivati tra sabato e domenica.