Luca Morabito morto nello schianto a San Geminiano: 37enne con la passione per la moto

La morte di Luca Morabito, il 37enne residente a Montechiarugolo e deceduto sul colpo dopo il terribile schianto della sua moto contro una Jeep a San Geminiano - avvenuto nella mattinata di ieri 20 agosto - ha gettato nello sconforto la famiglia e i cittadini di Montechiarugolo. Luca avrebbe dovuto sposarsi tra una settimana a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza.

Era ormai tutto pronto per il matrimonio: ora i suoi genitori e la sua compagna lo piangono. Sono bastati pochi attimi: su quel rettilineo la sua moto si è scontrata contro una Jeep. Il mezzo è stato scaraventato nel canale e per lui non c'è stato nulla da fare. Luca Morabito aveva come passione proprio quella della moto: seguiva le gare di motociclismo e sul suo profilo Facebook ci sono le foto di Luca con alcuni campioni.