Lupo investito ed ucciso da un camion in via Emilia

E' stato centrato in pieno da un mezzo pesante lungo la via Emilia ed è morto. E' questa la tragica fine di un lupo che nella serata di ieri si trovava in strada, lungo la via Emilia, all'altezza di Pontetaro. Il conducente del tir non ha visto l'animale, complice il buio e la scarsa illuminazione. L'animale è stato colpito violentemente e per lui non c'è stato niente da fare, nonostante i tentativi di soccorso.