Bruttissimo incidente in mattinata, a Madregolo in strada del Bergamino: poco dopo le 11, si è verificato uno scontro tra un furgone e una moto. Un 60enne, in sella al due ruote, è morto sul colpo. Sul posto elicottero del 118 e ambulanza. Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro, inquirenti al lavoro.