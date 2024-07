Ha un malore e si ribalta con il tir: grave al Maggiore

E' ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il camionista 47enne che nel primo pomeriggio dell'8 luglio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'uomo era alla guida del suo tir, quando lungo la strada che collega Castellarquato a Ciriano, nei pressi di località Caminata - in provincia di Piacenza - è stato improvvisamente colto da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo pesante che è così uscito di strada per ribaltarsi infine su un fianco. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza Croce Rossa di Roveleto, l'auto infermieristica 118 di Roveleto di Cadeo e l'elicottero di Parma nonché i vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo. Una volta stabilizzato è stato portato in volo al Maggiore in gravi condizioni.