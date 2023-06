Busseto in lutto per Marco Ronconi: "Grazie per l'amore che hai dato alla tua famiglia e alla tua città"

Busseto è in lutto per la morte di Marco Ronconi, il 57enne deceduto in ospedale nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 giugno dopo un gravissimo incidente agricolo. Marco era conosciuto da tutti: attivo nelle associazioni del paese, dalla Protezione Civile alla Pubblica Assistenza e nel volontariato apparteneva ad una storica famiglia di Busseto. Viveva il suo lavoro di agricoltore con estrema passione.

Il consigliere comunale di Busseto Nicolas Brigati: "Marco era una persona straordinaria, attivo nel volontariato, faceva parte di una famiglia storica Bussetana, era un noto agricoltore, io ero in amministrazione in maggioranza ed ora in minoranza. Marco ha sempre aiutato per ogni occasione, era nel carnevale, aiutava la Protezione Civile era nella Pubblica".

"Apprendo dai social la notizia che mai avrei voluto avere - scrive Nicolas Brigati. Mi viene sono da dirti grazie Marco, per la tua disponibilità la tua gentilezza, il tuo essere così figlio della terra così bussetano, a qualsiasi ora del giorno della notte per qualsiasi evenienza, la tua disponibilità ad ogni manifestazioni, tutto il tuo volontariato, sarebbero troppe le parole da scrivere e in questo momento mancano, solo grazie di cuore per tutto ciò che sei stato, tutto l’amore che hai dato per la tua fantastica Milena e la tua amata Busseto che la terra ti sia lieve persona rara e dal cuore buono".

La macchina agricola prende fuoco: Marco Ronconi muore ustionato in ospedale

L'incidente che ha portato alla morte di Marco Ronconi si è verificato di giovedì 8 giugno. L'agricoltore stava lavorando a bordo di un mezzo, una rotopressa, che viene utilizzata per la raccolta dei balloni di fieno. L'incidente è avvenuto a Castione Marchesi, frazione di Fidenza, sulla strada provinciale 588 R dei Due Ponti, in direzione Busseto. All'improvviso e per cause in corso di accertamento il mezzo ha preso fuoco: sono bastati pochi istanti e il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, compreso l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Parma. Il 57enne è stato trasportato d'urgenza in Rianimazione in condizioni disperate. Nel corso della notte tra l'8 e il 9 giugno è avvenuto il decesso. Ora i militari stanno cercando di ricostruire le cause del rogo, probabilmente dovuto ad un malfunzionamento del mezzo.