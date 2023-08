Medesano, si ribaltano con l'auto: due feriti gravi in Ospedale

Incidente nella notte a Medesano, in strada Ghiaie, nei pressi della frazione di Travignano. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto si è cappottata. Non sono stati coinvolti altri mezzi nell'incidente. Le due persone a bordo hanno riportato ferite di media gravità. Uno di loro è stato trasportato all'Ospedale di Vaio, a Fidenza, l'altro al Maggiore di Parma. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco, l'ambulanza di Medesano e quella ambulanza di Noceto con il supporto dell'autoinfermieristica di Fornovo.