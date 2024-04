Incidente a Montechiarugolo, in località LaFratta. Poco dopo le 14:30, per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Due i feriti, uno dei quali - un conducente di una delle due auto - sarebbe grave ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso di Parma. Sul posto gli uomini del 118. L'altro conducente ha riportato ferite lievi.