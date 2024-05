Si schianta in moto contro un'auto: motociclista grave al Maggiore

E' ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il motociclista 55enne rimasto coinvolto in un incidente nel pomeriggio del 19 maggio. L'impatto violento con un'auto è avvenuto alle porte di Cisiano di Rivergaro a poche decine di metri dal luogo dove il 5 maggio aveva perso la vita un altro motocilista. La dinamica di quanto accaduto quindi sulla Statale 45 - bloccata in entrambi i sensi di marcia per le operazioni di soccorso - è al vaglio dei carabinieri di Rivergaro. Il 55enne, residente nel Cremonese, era in sella alla sua Ktm quando si è scontrato con una Opel Astra.

L'impatto molto violento lo ha sbalzato sull'asfalto. E' stato soccorso velocemente dai sanitari dell'auto infermieristica del 118 e dalla Pubblica Assistenza Valnure in postazione a Rivergaro. Visti i traumi riportati è stato attivato anche l'elicottero del 118 di Parma. Una volta stabilizzato l'uomo è stato caricato e portato in volo al Maggiore.