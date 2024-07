Scontro auto-scooter, muore motociclista 22enne

Tragedia in viale San Michele. Un altro incidente ha coinvolto uno scooter e un'auto, causando la morte di un 22enne: Gabriele Salvadori, deceduto per i gravi traumi riportati dopo il ricovero in ospedale. Lo scontro ha causato la tragedia che ha provocato la morte del ragazzo, volato col suo stesso mezzo su un'altra auto in sosta per poi rovinare violentemente a terra dopo l'impatto con la prima auto. Il giovane ha riportato gravi traumi in seguito alla caduta, che poi gli sono stati fatali. Sul posto i sanitari del 118. Inutile si è poi rivelato il trasporto in ospedale. Troppo gravi le ferite riportate dal giovane. Indagini in corso per cercare di capire la dinamica e le responsabilità dell'incidente.