Neviano, auto con a bordo una famiglia finisce fuori strada: tre feriti

Tragedia sfiorata in serata, intorno alle 19,30, in strada Torrione, a Neviano degli Arduini. Per cause in corso di acccertamento un'auto con a bordo una famiglia formata da tre persone, è uscita di strada finendo al di là del ponte. Due persone hanno riportato ferite lievi e un'altra traumi di media gravità. E' intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato i pazienti al pronto soccorso per le cure.

A Parma, invece, in via Mantova una persona a bordo di un monopattino ha perso il controllo del mezzo procurandosi ferite di media gravità.