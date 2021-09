Noceto, investe un ciclista e scappa: pirata della strada 50enne denunciato

Ha investito un ciclista con la sua auto ed è scappato senza prestare soccorso. Un pirata della strada 50enne è stato identificato dai carabinieri e denunciato per i reati di omissione di soccorso e fuga a seguito di sinistro stradale con feriti: al conducente è stata anche ritirata la patente mentre la sua auto è stata sequestrata.

Il grave episodio è avvenuto a Noceto in via San Lazzaro alle ore 20 di ieri, mercoledì 15 settembre. Il ciclista è stato investito da un'auto ed è finito a terra: il conducente ha proseguito la corsa, senza fermarsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Salsomaggiore Terme che hanno effettuato un sopralluogo. A terra c'era uno specchietto di un'auto: i militari, dopo aver parlato con alcuni testimoni che avevano anche memorizzato parzialmente la targa dell'auto, sono riusciti ad individuare il conducente di una Kia, residente in un comune vicino. E' stata trovata anche l'auto, che aveva evidenti tracce dell’urto e non aveva lo specchietto laterale destro, corrispondente a quello sequestrato sul luogo dell’incidente.

L’uomo, un 50enne, portato in caserma e interrogato ha amesso le proprie responsabilità, spiegando la sua fuga con la paura e con il fatto che aveva notato il ciclista rialzarsi dopo la caduta, ritenendo perciò che non avesse riportato ferite gravi. Il ciclista, trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vaio, è stato curato per le ferite riportate e dimesso con una prognosi di 15 giorni.