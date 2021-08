Omar e Bilal: compagni di classe con la passione per il calcio ed il rap

Avevano entrambi frequentato la scuola media Zani di Fidenza i due giovani 20enni che, all'alba di ieri lunedì 16 agosto, hanno perso la vita nel terribile incidente stradale che si è verificato a Parola di Fidenza. Omar Beji e Bilal Ourimchi - tutti e due di 20 anni - sono morti: l'auto di Omar - una Seat Ibiza - si è schiantata contro il pilone di un cancello lungo la via Emilia. Omar e Bilal erano amici stretti degli altri due ragazzi, che ora si trovano in ospedale e stanno lottando tra la vita e la morte. La passione per il calcio li univa: tutti di origine straniera ma residenti a Fidenza. Omar Beji avrebbe dovuto giocare un'amichevole proprio stasera con la Pontenurese. L'allenatore e i compagni di squadra sono sconvolti, così come tutti quelli che conoscevano i due ragazzi. Omar Beji e Bilal Ourimchi aveva giocato a calcio in alcune società sportive del territorio fidentino.

Omar Beji era conosciutissimo nel mondo calcistico per essere stato capitano della Berretti del Piacenza. Dopo cinque anni in biancorosso Beji era stato ceduto al Borgo San Donnino, per poi passare alla Pontenurese.

"Una giornata orrenda e tragica per Fidenza - sottolinea il vicesindaco di Fidenza Davide Malvisi - che si è svegliata all’alba con la notizia di uno schianto a Parola in cui hanno perso la vita Ourimchi Bilal e Beji Omar entrambi ventenni e di Fidenza, mentre due loro amici in questo momento sono ricoverati con ferite gravissime. Ragazzi che erano parte integrante della nostra Comunità, giocavano a calcio, hanno militato nelle nostre società sportive e stavano rincorrendo i loro sogni, come è giusto che sia a 20 anni. La carambola dell’auto su cui erano a bordo è terminata contro il cancello di un’abitazione, portandoli via e strappandoli alle loro famiglie. Ecco, questa è l’unica cosa che al momento possiamo fare: stringerci attorno alle famiglie di chi non c'è più e rivolgere una preghiera o almeno un pensiero di vera vicinanza per chi ancora sta lottando tra la vita e la morte".

Il Presidente Pighi, i soci Polenghi e Rigolli, il Direttore Generale Marco Scianó - si legge in una nota del Piacenza Calcio - tutto il CdA e i tesserati del Piacenza Calcio esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Omar Beji, ex giocatore del settore giovanile biancorosso. La Società porge sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di forte dolore".