Parcheggia l'auto in salita senza il freno a mano: si schianta contro un muretto

Avrebbe parcheggiato l'auto in salita, lungo viale Marconi a Salsomaggiore Terme, senza inserire il freno a mano. Per questo motivo una Mercedes sarebbe indietreggiata, prendendo velocità in discesa, finendo poi la sua corsa contro un muretto. L'episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 24 maggio. Secondo le prime informazioni in quel momento non stava passando nessuno: né a piedi né in auto. La polizia locale è arrivata sul posto per effettuare i rilievi previsti per legge.