Paura a Collecchio, scontro tra due auto in via Nobili: due feriti in ospedale

Grave incidente stradale all'ingresso di Collecchio verso l'ora di pranzo di mercoledì 8 marzo. Secondo le prime informazioni due auto, che stavano percorrendo via Nobili, si sono scontrate violentemente poco prima delle ore 13. I due conducenti hanno riportato alcune ferite e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza dell'Assistenza volontaria di Collecchio, Sala Baganza e Felino e l'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro. Secondo le prime informazioni una delle due auto, al momento dell'impatto, stava effettuando una manovra di sorpasso. L'airbag di una delle due auto sarebbe scoppiato. I due feriti, medicati dai sanitari, hanno riportato traumi di media gravità e non sono in pericolo di vita.

IN AGGIORNAMENTO