Paura a Colorno, auto esce di strada e si schianta contro una casa: conducente grave

Grave incidente stradale nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre a Colorno, lungo la strada provinciale per Torrile. Erano da poco passate le ore 4.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada ed ha finito la sua corsa contro un'abitazione. Secondo le prime informazioni l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente e l'hanno poi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.