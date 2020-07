Paura a Roccabianca, si schiantano con il fuoristrada alla rotonda: 21enne grave

Si sono schiantati violentemente, mentre si trovavano a bordo di un fuoristrada, contro la rotonda che si trova all'ingresso del paese di Roccabianca, lungo la strada provinciale Parma-Cremona. Il grave incidente è avvenuto alle tre della notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio: i tre giovani a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le condizioni di salute più serie sono quelle di un ragazzo di 21 anni, che era al volante: è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, oltre ai carabinieri di Colorno, che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.

