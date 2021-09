Paura in via Oberdan: 75enne investita da un furgone

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 31 agosto, in via Oberdan a Parma. Per cause in corso di ricostruzione un furgone ha investito una donna di 75 anni, che si trovava in strada. Non è ancora chiara la dinamica dell'episodio.

La donna è stata subito soccorsa dai sanitari del 118, arrivati sul posto in pochi istanti, e poi trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni le condizioni dell'anziano sarebbero di media gravità: non sarebbe quindi in pericolo di vita.

Sul posto la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge ed ha gestito il traffico in zona.