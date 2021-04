Pauroso frontale a Bezze di Torrile, due feriti: uno gravissimo

L'incidente è avvenuto in via Vigolese poco dopo le ore 9

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 12 aprile, a Bezze di Torrile. Erano da poco passate le ore 9 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano via Vigolese. L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento: i due conducenti sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto sono arrivate ambulanze e l'automedica. Secondo le prime informazioni le condizioni di salute di uno dei due sarebbero gravissime. L'altro conducente, invece, avrebbe riportato ferite di media gravità .