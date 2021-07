Pauroso frontale tra due auto a Torrechiara: due feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 21 luglio in via Langhirano, all'altezza di Torrechiara. Per cause in corso di accertamento infatti due auto si sono scontrare: uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta, probabilmente in seguito ad un tentativo di sorpasso. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori del 118, che hanno trasportato i due feriti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le loro condizioni sono gravi ma non si trovano in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7.30 di mattina lungo via Langhirano, strada molto trafficata e periodicamente teatro di incidenti con la stessa dinamica.