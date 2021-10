Pauroso frontale tra due auto in via Emilio Lepido: tre feriti gravi

Paura nella serata di ieri, lunedì 4 ottobre, per un grave incidente stradale che si è verificato lungo via Emilio Lepido a Parma, nei pressi della località Il Moro. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente: in conseguenza del violento impatto tre persone sono rimaste ferite. Due sono state trasportate al Pronto Soccorso in osservazione e hanno riportato ferite di media gravità mentre il terzo ferito, il più grave, è stato trasportato nell'area rossi, sempre all'Ospedale Maggiore. Sul posto le ambulanze e l'automedica del 118.