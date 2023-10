Pauroso schianto frontale nella notte a Pontetaro, muore una 37enne. Gravissima un'altra donna

Tragedia a Pontetaro. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente stanotte, poco dopo l'1.30 in strada Cispadana. Nel frontale verificatosi sulla variante della via Emilia che da Fraore indirizza verso Fidenza è morta una 37enne, Tiziana Oieni deceduta dopo il ricovero in ospedale. Fatali i traumi riportati nell'impatto e poche ore dopo l'incidente per lei non c'è stato nulla da fare.

Gravissima un'altra donna che viaggiava a bordo dell'auto insieme alla vittima. C'è anche un terzo ferito: si tratta di un 39enne che ha riportato traumi di media gravità (poi dimesso dal pronto soccorso). Sul posto la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi per stabilire dinamica e cause dell'incidente mortale in cui sono rimaste coinvolte una Yaris e una Skoda.

Sul posto stanotte anche le ambulanze del 118 che hanno trasportato all'ospedale Maggiore i feriti.