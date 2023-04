Pauroso scontro frontale a Langhirano: quattro feriti, uno è gravissimo

Pauroso scontro frontale oggi pomeriggio, 15 aprile, in via Togliatti a Langhirano. Per cause in corso di accertamento, due auto sono venute in collisione, provocando il ferimento di quattro persone. Un uomo di 35enne si trova adesso ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Maggiore. Le altre tre persone ferite sono state ricoverate in pronto soccorso con ferite di media gravità.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, le ambulanze de 118 e i carabinieri. Non si conoscono al momento le cause dell'incidente. La dinamica è tuttora al vaglio.