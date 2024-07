Momenti di paura e dramma sfiorato nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio. Un pedone è infatti stato investito sulla Massese, a Chiastrone di Langhirano. La dinamica dell'incidente è in corso e le indagini sono scattate nel tentativo di ricostruire i fatti. Il pedone, trasportato in ospedale per accertamenti, ha riportando traumi ritenuti di media gravità.