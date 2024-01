A Felino è grave un pedone investito da un'auto in piazza Miodini. L'incidente si è verificato stamattina. Sul posto l'ambulanza, l'automedica e l'elicottero del 118 atterrato nella piazza del paese per soccorrere e trasportare la persona ferita in ospedale. Il pedone investito è in gravi condizioni. Al vaglio le cause dell'incidente.