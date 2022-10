Pedone investito a San Prospero mentre va al lavoro: è grave al Maggiore

Pedone investito stamattina poco prima delle 7 a San Prospero mentre attraversava la strada. Un autobus stava trasportando alcuni lavoratori per iniziare il turno, una trentina di persone in tutto, che poi hanno attraversato la strada sulla via Emilia Est. A un certo punto uno dei pedoni, un 41enne che lavora per la Sma serbatoi, è stato investito da un'auto per cause in corso di accertamento, ed è stato violentemente sbalzato a terra. Sul posto è intervenuta la Croce rossa di Parma. Le condizioni del ferito, che nell'impatto prima con l'auto e poi col terreno ha riportato diversi traumi, e tuttora ricoverato nell'area codici rossi del Pronto soccorso, sono gravi.