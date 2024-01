Paura in piazzale Sant Croce, dove stamattina un pedone è stato investito dopo le 8 da un'auto. L'impatto si è verificato all'inizio di via D'Azeglio. Sul posto il 118, l'automedica e un'ambulanza che ha trasportato il pedone ferito al Pronto soccorso. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per capire la dinamica dell'incidente.