Investito da un camion in via Parma (provinciale 359 di Salsomaggiore). A essere ricoverato all'ospedale di Vaio è stato un pedone, che stamattina, 30 luglio, intorno alle 7.30 è stato centrato da un tir per cause in corso di accertamento. Sul posto l'automedica e l'ambulanza di Parmasoccorso. Accertamenti sulle condizioni del ferito.

Non si conoscono i dettagli dell'incidente, tutto al vaglio dele indagini.