Pedone investito in via Volturno: grave al Maggiore

Grave incidente stradale nel pomeriggio di venerdì 5 maggio in via Volturno a Parma, all'angolo con via Calatafimi. Secondo le prime informazioni un pedone sarebbe stato investito da un'auto. Non è ancora chiara la dinamica dello scontro: la persona a piedi è stata urtata dal veicolo che stava percorrendo quel tratto di strada. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Le condizioni del ferito sarebbero gravi: è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con traumi in varie parti del corpo. Sul posto anche la polizia locale che ha effettuato i rilievi previsti per legge.

