Pedone travolto da un'auto a Traversetolo: è in gravi condizioni al Maggiore

Pedone investito da un'auto mentre attraversava la strada stamattina intorno alle 8,30 a Traversetolo.

L'incidente si è verificato in viale Toscanini, sul posto è intervenuto il 118. I militi della Croce Azzurra hanno soccorso il ferito trasportandolo all'ospedale Maggiore, nell'area codici rossi del Pronto soccorso. Il pedone versa in gravi condizioni. Indagini in corso per stabilire la dinamica dei fatti.